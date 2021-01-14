خبراء روس يطورون دروع "سوبرنيت" واقية من الرصاص

طور مهندسو وزارة الدفاع الروسية، دروعا واقية من الرصاص من عنصر البولي إيثيلين، حيث يمكن للألواح المصنوعة من هذه المواد إيقاف الشظية التي تطير بسرعة تصل إلى 670 مترا في الثانية، كما تتحمل أيضا إطلاقات الرصاص من الأسلحة الأوتوماتيكية.