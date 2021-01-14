النساء الكرديات يتقن استخدام دبابتي "تي62" و"تي-55"

تم تسليح وحدات الدفاع الذاتي النسائية الكردية بالدبابات السوفييتية "تي-55" و"تي-62" في سوريا.

ولا يثق الخبراء العسكريون تمامًا في أن هذه الحماية المحلية الصنع قادرة على تحييد الذخيرة التراكمية الحديثة بشكل فعال. ويبدو من خلال الصور أنه تم تركيب شاشات شعرية إضافية على تي-55.

تم تشكيل أطقم المركبات القتالية النسائية من قبل، ولكن تدربن النساء على استخدام "تي-72"، فهي تحتوي على أنظمة تحميل آلية، مما يسهل القتال بشكل كبير.

YPG / SDF female unit with heavy weapons T55,T62,ZSU24,Humvee

09.01.2021 pic.twitter.com/fWYl2vhxWM — ZOKA (@200_zoka) January 11, 2021

وتعمل هذه الدبابات كما عملت عند ابتكارها في خمسينيات القرن الماضي عن طريق تعمير المدفع بالقذائف بشكل يدوي.

وإذا كانت دبابة تي-55 تستخدم مدفعا من عيار 100 ملم يصل وزنه إلى 15 كغم، فإن دبابة تي-62 تستخدم مدفعا من عيار 115 ملم وزنه 30 كغم.

ويحتاج تعمير المدفع اليديوي بذل جهد كبير للحفاظ على معدل إطلاق النار، الذي يصل إلى عدة طلقات في الدقيقة. وعلى ما يبدو، تتعامل الفتيات بنجاح مع هذه المهمة الصعبة.

وشكلت النساء أيضا طولقم الشاحنات المدرعة المسلحة معززة بمدافع أوتوماتيكية سريعة النيران من عيار 23 ملم، بالإضافة إلى طواقم مركبات هامفي المدرعة.