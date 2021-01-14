الصياد... طائرة مسيرة روسية تكافح طائرات العدو بشبكة وتتجنب التشويش... فيديو

تعتبر هذه الطائرة من الوسائل المضادة لطائرات العدو المسيرة، وكذلك لقواته ومدرعاته، وتستطيع تجنب التشويش المضاد، وتحلق بسرعة 150 كم في الساعة.

وتكمن خصوصيتها المتميزة في وظيفتها التي تتلخص في اصطياد طائرات العدو المسيرة. ولكي تؤدي "كارنيفورا" وظيفتها تم تزويدها بشبكة تسمح باصطياد الطائرة المزمع إيقافها واحتجازها.

ويسمح أسلوب القبض على طائرات العدو المسيرة باستخدام شبكة الصيد، بتجنب التفجيرات المدمرة التي يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بالمنشآت على الأرض.

ولم تتوصل أية دولة أخرى وحتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذه الطريقة لاعتراض طائرات العدو المسيرة وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ويمكن إسناد مهمة أخرى إلى طائرة "كارنيفورا" التي يمتلكها الجيش الروسي تتعلق بمكافحة العدو من خلال قصف قواته ومدرعاته بالقنابل.

تزن طائرة "كارنيفورا" 40 كغ، ويمكنها أن تقلع من أماكن غير مجهزة لإقلاع الطائرات، وتبقى محلقة في الجو لمدة تصل إلى 15 ساعة. ويمكنها أن تحلق بسرعة 150 كم في الساعة. وتستطيع طائرة "كارنيفورا" أن تتجنب وسائط الإعاقة التشويشية.