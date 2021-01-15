الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات صاروخية وجوية وسط البلاد

أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران.

ذكر المركز الإعلامي لقوات حرس الثورة أن "المناورات التي انطلقت تحت مسمى "الرسول الأعظم" والتي من خلالها ستقوم القوات الصاروخية باختبار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات الجوية الإيرانية.

وبحسب المركز فإن القوات الإيرانية تجهز لإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض - أرض باليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وجرت المرحلة الأولى بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، وقائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس، العميد أمير علي حاجي زادة، كما حضر المناورات قادة من القوات المسلحة، وتم في هذه المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة.