وسيلة نقل جديدة للجيش الروسي في المناطق الثلجية

وأكد الخبير العسكري الروسي، إيفان كونوفالوف، لصحيفة NRK النرويجية أن "إحدى وحدات الجيش الروسي في مقاطعة مورمانسك في شمال شطر روسيا الأوروبي لجأت منذ 4 أعوام إلى استعمال العربات التي تجرّها الكلاب أو الأيائل لنقل عناصرها من مكان إلى آخر في المنطقة الثلجية".

وأشار كونوفالوف إلى أن "العربات التي تجرها الكلاب أو الأيائل تمثل وسيلة النقل الأكثر فعالية في المناطق الثلجية الخالية من طرق معبدة".

ومن جانبه قال مسؤول الجيش الشعبي النرويجي، يوني كارلسين، إن المنطق السليم يقتضي الاستفادة من الكلاب والأيائل في مناطق القطب الشمالي، ولكنه أشار إلى أن الجيش النرويجي يفتقر المعارف والموارد اللازمة للاستفادة من وسيلة النقل من هذا النوع.