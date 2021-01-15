روسيا تبني قاعدة ساحلية للروبوتات النووية

قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لمؤسسة "سيفماش" الروسية، إن اختبارات غواصة "بوسيدون" الحاملة للصواريخ، التي تعمل بالطاقة النووية وهي من المركبات البحرية المسيرة غير المأهولة قاربت على الانتهاء.

أشارت صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الموعد المقرر من انهاء بناء قاعدة ساحلية للروبوتات النووية تحت الماء في روسيا، ستكون في صيف عام 2022. وستسمح البنية التحتية لتخزين وصيانة المعدات الجديدة تحت الماء. وستشمل المخازن وورش العمل المجهزة بكل ما يلزم.

لم تبلغ وزارة الدفاع الروسية بعد عن موقع الغواصات التي تحمل أنظمة روبوتية بحرية من طراز بوسيدون.

يذكر أنه في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع ، حول تجهيز الجيش والبحرية الروسية، بأنه يجب عدم السماح بموقف تجد فيه روسيا نفسها في وضع اللحاق بالركب، ومستجدية. وخلال الاجتماع نفسه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مستوى الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي بنهاية عام 2024 سيصل إلى 76 بالمئة تقريبا.