إيران تجري مناورات بصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن..فيديو

أجرى الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، المرحلة الأخيرة من مناورات "الرسول الأعظم"، بإطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى مضادة للسفن.

وأكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، ان القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والامن للشعب الايراني.

در مرحله دوم و نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۵ سپاه، موشک‌های بالستیک دوربرد از فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری اهدافی در شمال اقیانوس هند را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد. pic.twitter.com/DGwZiEq6Ne — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 16, 2021

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية قال زادة "اذا أراد أعداؤنا يوما ما أن القيام بتحركات شريرة، فهذا جزء من استخدام القواعد الثابتة والأرضية، والتي تم ممارستها في المرحلة الأولى من المناورات بواسطة استخدام الطائرات المسيرة وصواريخ أرض – أرض، والتهديد الثاني له جانب بحري، وقد تمت مواجهته بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من المناورات".

مضيفا "كان هدفنا اليوم تدمير أسطول العدو في شمال المحيط الهندي على بعد 1800 كيلومتر، عندما أطلقت صواريخ باليستية على المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة".

وتابع قائلا " إذا أصبحت قدرات أعدائنا غير فاعلة ضمن نطاق 2000 كيلومتر، فسيواجهون بالتأكيد في الواقع عدم كفاءة، ولن يكونوا قادرين على إطلاق صواريخ كروز، ولن تتمكن طائراتهم من الإقلاع من هذه السفن بعد الآن".