مروحية وزورق متحرك تشاركان في مهمة إنقاذ... فيديو

يتلقى العسكريون تدريبات عامة تمثل قاسما مشتركا بينهم، لكن جنود كل تخصص يكون لهم نوعا خاصا من التدريبات، التي تؤهلهم لإتمام مهامهم في الأوقات المحددة وبالكفاءة المطلوبة.

وتعد عمليات الإنقاذ البحري من أكثر المهام العسكرية دقة لأنها لا ترتبط فقط بقدرة الجندي على تنفيذ مهمة بعينها والحفاظ على نفسه، بل ترتبط بحياة آخرين يمكن أن تتعرض للخطر إذا ارتكب أبسط الأخطاء.

وتتنوع مهام الإنقاذ البحري، ويكون أدقها تلك التي تشارك فيها المروحيات لإنقاذ أشخاص على متن قطعة بحرية تتحرك بسرعة كبيرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هبوط أحد رجال الإنقاذ من مروحية إلى زورق يتحرك بسرعة عالية، لمحاكاة عملية إنقاذ أشخاص.