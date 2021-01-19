خبير: مقاتلة "سو-57" تحقق أول انتصار على "إف-35"

تحاول القيادة العسكرية الأمريكية تشتيت الانتباه عن عيوب مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35".
وقال العقيد الروسي المتقاعد، فيكتور ليتوفكين، لموقع "POLITRUS" العسكري باللغة الروسية أن الولايات المتحدة تحاول غض النظر وتشتيت انتباه الخبراء والدول عن ضغف وعيوب مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35".
وجاء هذا التصريح الروسي ردا على التقرير العسكري المنشور على موقع "بريكينغ ديفينس" الإخباري الذي تضمن تصريحا لمساعد وزير مشتريات القوات الجوية الأمريكية، ويل روبر، الذي قال إن "القوات الجوية الأمريكية لن تستطيع شراء جميع مقاتلات "إف-35" الـ1763 التي ستتم صناعتها لها بسبب ثمنها الباهظ، وبالتالي يفكر البنتاغون بالتخلي عن هذه المقاتلات والبحث عن بديل لها".
وعبر الخبير الروسي ليتوفكين عن شكوكه بتمكن البنتاغون من إيجاد بديل بسعر مقبول لأن ثمن الطائرات الحديثة لا يمكن أن يكون رخيصا، مشيرا إلى أن "الهدف من الكلام عن ثمن طائرة "إف-35" تحويل الأنظار عن عيوبها البالغ عددها حوالي 900 وإزالتها تتطلب نفقات كثيرة والأفضل بهذه الحالة التخلص من هذه الطائرة بحجّة أنها باهظة التكاليف".
ولفت الخبير إلى وجود ما يجعل مقاتلة الجيل الخامس الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية مثل الرادار الفريد والمحركين المزودين بتقنية توجيه الدفع التي تمنح الطائرة قدرة حركية خارقة. والأهم من ذلك أن "سوخوي 57" طائرة جاهزة تماما للعمل وخالية من العيوب.
واعتبر الخبير ليتوفكين أن مقاتلة "سو-57" بهذه الخطوة حققت انتصارا على "إف-35".
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