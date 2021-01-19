مدرعة "مانول" الروسية قادرة على مقارعة دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"

استطاعت روسيا في السنوات الأخيرة من ابتكار مدرعة جديدة لقوات المشاة المسلحة، مطلقة عليها اسم "مانول".

وكان ظهورها إحدى مفاجآت معرض الأسلحة "أرميا" المقام في ريف موسكو في نهاية الصيف الماضي. وذلك لأنها تملك ما يميزها عن المدرعات الأخرى من هذا النوع، وبالأخص وجود محركها البالغة قوته 660 قوة حصانية، ما يمكنها من السير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة على الطريق البري وبسرعة تقارب 10 كيلومترات في الساعة على سطح الماء.

ومن مميزات مركبة "مانول" خلو برج أسلحتها الذي يحتوي على مدفع سريع عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم، من طاقم بشري.

وتتسلح مركبة "مانول" أيضا بصواريخ "كورنيت" التي تمكّنها من مكافحة وتدمير دبابات أجنبية حديثة مثل "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد 2" الألمانية. ومن أجل اختراق حماية الدبابات المزمع تدميرها يمكن أن تطلق مركبة "مانول" جملة صواريخ مضادة للدروع في وقت واحد.

وثمة ميزة جذابة أخرى هي إمكانية تحويل مركبة "مانول" إلى ناقلة الجنود أو حاملة المدفعية أو منصة إطلاق الصواريخ المضادة للطائرت أو آلية الاستطلاع أو آلية هندسية أو آلية جرارة أو آلية أخرى.

وتقدر مركبة "مانول" بفضل هذه الإمكانيات على منافسة أفضل ما تنتجه دول العالم من الآليات العسكرية المدرعة، وفقا لوكالة أنباء "موردوفيا" الروسية.