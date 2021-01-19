لأول مرة الجيش الروسي ينفد تدريبا على حرب شبكات المعلوماتية

أعلنت القوات المسلحة الروسية لأول مرة عن تنفيذ عملية تدريبية تندرج في إطار الحرب السنتريكية أو حرب شبكات المعلوماتية.

والمقصود بالحرب السنتريكية أو حرب شبكات المعلوماتية هي أعمال القتال التي تقوم بها وحدات من القوات المسلحة تديرها شبكة المعلوماتية والاتصالات الواحدة وهو ما يمنحها تفوّقًا معلوماتيًا ويزيد من فعالية تحقيق المهام القتالية.

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية، إن التدريب نفذه جنود المدفعية من إحدى فرق المشاة الآلية المرابطة في المنطقة، باستخدام مدافع "مستا" الذاتية الحركة.

واستفادت طواقم مدافع "مستا" من الأجهزة الخاصة بشبكة إدارة الوحدات التكتيكية، لتبادل المعلومات وإطلاق النار على أهداف محددة بدقة، وحققت بفضل هذه الأجهزة سرعة عالية بلغت 10 طلقات في الدقيقة.

وأشار جهاز الإعلام إلى أن الأجهزة الجديدة التي صنعتها شركة "سوزفيزديه" التابعة لمؤسسة التكنولوجيا الروسية، تتيح لقادة الفرقة تحقيق المهام المطروحة على وحدات الفرقة اعتمادا على نظام الوقت الحقيقي.

وبالإضافة إلى مدافع "مستا" يتم تزويد دبابات "تي-90إم" بأجهزة شبكة إدارة الوحدات التكتيكية.

وشارك في التدريب نحو 500 جندي ونحو 25 قطعة سلاح وآلية عسكرية.