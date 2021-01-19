أخطر 3 قاذفات نووية أمريكية في صورة واحدة

تعتمد الدول النووية على امتلاك وسائل إطلاق القنابل النووية من البر والبحر والجو ويعرف ذلك بـ "الثالوث النووي"، الذي لا يملكه إلا عدد قليل من الدول أبرزها روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

تعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول النووية في العالم، وكلاهما يمتلك طائرات ضخمة تعرف بـ"القاذفات الاستراتيجية" التي يمكنها قطع مسافات طويلة وإطلاق الصواريخ النووية من الجو قبل أن تصل إليها وسائل الدفاع الجوي المعادية.

ترصد صورة متداولة على "تويتر" 3 قاذفات نووية أمريكية في مكان واحد، وهي القاذفة النووية "بي - 52" ستراتوسفير، والقاذفة "بي 2 سبيرت" والقاذفة "بي 1 لانسر".

لكن رغم تطور تلك القاذفات وقدرات بعضها الشبحية، إلا أن تطوير روسيا لأنظمة دفاع جوي متطورة مثل صواريخ "إس - 400" وصواريخ "إس - 500"، يجعل تلك الطائرات خارج نطاق الخدمة.

وتستطيع وسائل الدفاع الجوي الروسية كشف القاذفات الاستراتيجية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات وإطلاق الصواريخ لتدميرها قبل أن تصبح وضع يسمح لها بإطلاق الصواريخ التي تحملها.