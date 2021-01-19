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    الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019

    مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي... فيديو وصور

    © AP Photo / Vahid Salemi
    رصد عسكري
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    تصرح إسرائيل أنها تراقب تحركات إيران وتستهدف مواقع تقول إنها تابعة لها في العديد من مناطق الشرق الأوسط، بينما تؤكد طهران أنها ستقوم برد ساحق على أي خطأ في حسابات أعدائها.

    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
    © REUTERS / Heidi Levine/Pool
    غواصة إسرائيلية تشعل المواجهة في الخليج… مقارنة بين الأسطولين الإيراني والإسرائيلي
    توقع التقرير الاستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن تشن طهران هجوما عسكريا على إسرائيل خلال عام 2021، مؤكدا أن لدى طهران "حسابا مفتوحا" مع تل أبيب.

    وقال التقرير: "رغم تخوف أعداء إسرائيل من الدخول في حرب معها، فإنه من المحتمل وقوع أحداث أمنية تقود إلى تصعيد غير متوقع".

    وتصاعد التوتر مؤخرا إلى مستويات غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران، على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في سيارته بالعاصمة طهران، في عملية اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالوقوف خلفها، وأمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل.

    تنذر الحرب الكلامية بين إيران وإسرائيل إلى إمكانية تحولها إلى مواجهة عسكرية، بين الأولى، التي تمتلك تعدادا سكانيا كبيرا وثقلا استراتيجيا، والثانية، التي تمتلك تفوقا تكنولوجيا جعلها تمتلك أحدث التقنيات العسكرية.

    وبينما تعتمد إسرائيل على امتلاكها ترسانة نووية ضخمة، فإن تعداد سكان إيران يساوي 10 أضعاف سكان إسرائيل، ولديها أكثر من طريقة لتنفيذ هجمات في حال اندلاع الحرب، بحسب تقرير سابق لصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.

    أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة عسكرية بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي، وفقا لآخر الإحصائيات المنشورة في عام 2021.

    يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 20 عالميا، بحسب الموقع الأمريكي.

    يصل تعداد إيران إلى نحو 85 مليون نسمة بينهم أكثر من 47 مليون نسمة قوة متاحة للعمل، بينما لا يتجاوز تعداد سكان إسرائيل 9 ملايين نسمة، بينهم نحو 4 ملايين نسمة قوة متاحة للعمل.

    طائرات إف - 35 الشبحية الأمريكية
    © AFP 2020 / HANDOUT
    طائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية

    يصلح للخدمة العسكرية في إيران نحو 40 مليون شخص ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون شخص.

    يصلح للخدمة العسكرية في إسرائيل نحو 3 ملايين شخص ويصل إلى سن التجنيد سنويا 120 ألف شخص.

    إطلاق متزامن لصواريخ إيرانية
    © AFP 2020 / HO
    إطلاق متزامن لصواريخ إيرانية

    عدد الجنود العاملين في الجيش الإيراني 525 ألف جندي، إضافة إلى 350 ألف في قوات الاحتياط.

    عدد الجنود العاملين في الجيش الإسرائيلي 170 ألف جندي إضافة إلى 465 ألف في قوات الاحتياط.

    ميزانية الجيش الإيراني 14.1 مليار دولار ولديها احتياطي من العملات الخارجية والذهب أكثر من 120 مليار دولار.

    ميزانية الجيش الإسرائيلي 16 مليار دولار ولديه احتياطي من العملات الأجنبية والذهب 113 مليار دولار أمريكي.

    تتكون القوات الجوية الإيرانية من 516 طائرة بينها 161 مقاتلة و23 طائرة هجومية و85 طائرة شحن عسكري و96 طائرة تدريب، و9 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 99 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.

    تتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 طائرة بينها 241 مقاتلة و23 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و154 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 128 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

    القوات البرية

    يتكون تسليح القوات البرية الإيرانية من أكثر من 3700 دبابة و8500 مدرعة و770 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2100 مدفعا ميدانيا وأكثر من 2400 راجمة صواريخ.

    يتكون تسليح القوات البرية الإسرائيلية من 1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفعا ميدانيا و100 راجمة صواريخ.

    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
    © REUTERS / Heidi Levine/Pool
    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة "ساعر-6" من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.

    يتكون الأسطول الحربي الإيراني من 398 قطعة بحرية ويحتل المرتبة السادسة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

    ويتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية ويحتل المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

    لا تمتلك كلا الدولتين حاملات طائرات، وكلاهما لا يمتلك مدمرات.

    تمتلك إيران 34 غواصة، تجعلها بين أضخم 5 أساطيل غواصات في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل سوى 5 غواصات.

    إيران
    © AP Photo / Sajjad Safari
    إيران

    ويتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية ويحتل المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويوجد في إيران 4 موانئ رئيسية فإن إسرائيل تمتلك 5 موانئ.

    ولأن الأسطول التجاري يعد من عوامل القوة التي تساهم في دعم أي قوة عسكرية فإنه يتم احتسابه ضمن معايير قياس قوة الدول.

    تمتلك إيران 720 سفينة تجارية مقابل أسطول صغير في إسرائيل يتكون من 42 سفينة فقط.

    أخطر صواريخ إيرانية
    © Sputnik
    أخطر صواريخ إيرانية

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب البرية, سفن حربية, طائرات حربية, الجيش الإسرائيلي, الجيش الإيراني
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