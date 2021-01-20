صواريخ أحدث منظومة دفاع جوي روسية تلاحق ما يطير بسرعة 4800 متر في الثانية

ولا تتوقف روسيا عن إبداع ما هو جديد في هذا المجال. ومن وسائط الدفاع الجوي الروسية التي ظهرت في الفترة الأخيرة منظومة صواريخ "أنتي-4000" المضادة للطائرات والصواريخ. وتم عرضها لأول مرة في معرض الأسلحة "أرْميا 2020".

وأعلن صانعها في شركة "ألماز-أنتي" قبل افتتاح المعرض أن هذه المنظومة تتقدم وتتفوق على نظيرتها السابقة "أنتي-2500" في القدرة على إصابة الأهداف الجوية.

وتعتبر منظومة "أنتي-4000" شقيقة لمنظومة "إس-300في" التي احتوت على صاروخين يتمتعان بإمكانيات غير مسبوقة: صاروخ "9إم83" الخفيف وصاروخ "9إم82" الثقيل. وخصص الأخير لمكافحة صواريخ "بيرشينغ" الأمريكية التي ظهرت في البلدان الأوروبية.

ومن مميزات صاروخ "9إم82" القدرة على تحقيق سرعة غير مسبوقة بفضل محركه المكوّن من مرحلتين.

واحتفظت صواريخ "9إم83إم أ" و"9إم82إم أ" و"9إم82إم دي أ" التي ظهرت في وقت لاحق بمميزات صاروخ "9إم82" حتى أن صاروخ "9إم82إم دي أ" يتفوق على سائر الصواريخ الاعتراضية الأخرى الموجودة في العالم في السرعة. ويمكن أن تصل سرعته إلى 2600 متر في الثانية.

وتستفيد منظومة "أنتي-4000" من إمكانيات صواريخ "9إم83إم أ" و"9إم82إم دي أ" على أكمل وجه. فمثلا، تستطيع المنظومة أن تصيب طائرات معادية تبعد عنها بـ380 كيلومترا وتطير على ارتفاع 33 كيلومترا، بصواريخ "9إم82إم دي أ".

وازدادت إمكانياتها لاعتراض الصواريخ البالستية إلى حد كبير. وبات بإمكانها إصابة رؤوس حربية للصواريخ البالستية تطير بسرعة 4800 متر في الثانية.

أما بالنسبة للصواريخ العملياتية التكتيكية فإن منظومة "أنتي-4000" تقدر على إصابة ما يبعد عنها بـ45 كيلومترا ويطير على ارتفاع 27 كيلومترا وفقا لإفادة وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية.