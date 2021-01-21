مبارزة جوية افتراضية: فوز مقاتلة "سوخوي" على غريمتها الأمريكية

لا بد أن تحقق مقاتلة "سوخوي" الفوز إذا ما وقعت مبارزة جوية بين المقاتلة الروسية من الجيل الخامس ونظيرتها الأمريكية، وفقا لرأي طيار عسكري روسي مرموق.

وقال محمد تولبويف، وهو طيار روسي معروف اشتهر في مجال تدريب الطائرات الجديدة، في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة عيد ميلاده السبعين، إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" ستدمر ببساطة نظيرتها الأمريكية "إف-35" لو واجهتها وجها لوجه.

ومن الممكن أن تكسب مقاتلة "سو-57" المبارزة الجوية بفضل القدرات الحركية الرائعة التي تفتقرها نظيرتها الأمريكية المدججة بالمعدات الإلكترونية وهي معدات يمكن أن تتعطل عندما يقع انفجار ضوئي في الشمس، مثلا.

وفي الحقيقة لا يمكن أن تقع أي مبارزة جوية في الوقت الراهن لأن زمان المبارزات الجوية قد ولى، وفقا لما قاله الطيار تولبويف، وحل محله زمان المواجهات التكتيكية التي تفرض مشاركة العديد من الطائرات المقاتلة وطائرات المساندة في المعارك الجوية.

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن المبارزة بين "إف-"35" و"سو-"57 أمر بعيد الاحتمال، بل مستبعد لأن مثل هذا السيناريو يتضمن احتمال اندلاع حرب كبيرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وهو أمر تخيلي.