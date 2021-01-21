روسيا... تحديد مكان وجود أول نموذج عملي لمقاتلات الجيل الخامس"سو-57"

قالت سلطات إقليم خاباروفسك، الذي تتبع له مدينة كومسومولسك حيث يقع مصنع طائرات "سوخوي"، في بيان صحفي إن "صانع طائرات "سوخوي" سلم أولى طائرات "سو-57" الجاهزة للخدمة العسكرية إلى إحدى وحدات القوات الجوية الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

خاباروفسك- سبوتنيك. صرحت سلطات إقليم خاباروفسك، بأن "القوات الجوية ستتسلم مزيدا من مقاتلات "سو-57" في هذا العام".

وقد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأنه تم الإعلان عن مكان وجود أول نموذج عملي لمقاتلة "سو-57"، وقال:

"إن أولى طائرات "سو-57" الروسية دخلت الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وكان مصدر مطلع قد أخبر وكالة أنباء "سبوتنيك" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن القوات الجوية الروسية استلمت أول نموذج عملي لطائرة "سو-57".

وقبل ذلك استلمت القوات الجوية الروسية، 10 نماذج تجريبية لهذه الطائرة المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.

وستحصل القوات الجوية الروسية على 76 طائرة من طراز "سو-57" قبل عام 2028، حسب سلطات إقليم خاباروفسك في شرق شطر روسيا الآسيوي.

وظهرت طائرة "سو-57" في السماء لأول مرة في يناير/كانون الثاني من عام 2010.