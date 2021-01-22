لكشف النيران المعادية... الجيش الروسي يحصل على "بنتسلين" الاستكشافي

بدأت روسيا تزويد مدفعية جيشها بأحدث منظومات الاستطلاع والاستكشاف المصنعة من شركة "فيغا" الروسية وأطلق عليها اسم "بنتسلين".

وكشف مديرها العام لشركة "روستيخ" الروسية، فياتشيسلاف ميخييف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" بأنها سلمت الجيش الروسي أولى دفعات منظومات "بنسلين" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.

وخصصت منظومة "بنتسلين" لتحديد أماكن وجود بطاريات مدفعية العدو توطئة لإطلاق النار عليها لتعطيلها. كما توجد وسائل أخرى تستخدم لهذا الغرض هي أجهزة الرادار.

لكن وسائل الرادار ليست محصنة ضد التشويش الإلكتروني في حين لا يمكن إعاقة جهاز "بنسلين" بالتشويش الإلكتروني لأنه لا يعتمد على موجات الرادار لكشف بطاريات العدو، ويكتشفها من خلال التقاط صوتها وتحسس حرارتها.

ويعمل جهاز "بنتسلين" في جميع أوقات النهار والليل في درجة حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر.

وتوضع منظومة "بنتسلين" في سيارة "كاماز" التي تستطيع أن تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.