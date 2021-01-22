مقاتلات "ميغ" تزداد أمنا وأمانا

أعلنت الشركة أن مهندسيها اخترعوا نظاما يسمح للطيار بعدم تجاوز زاوية الهجوم المسموح بها أيا كانت توجهات عجلة القيادة، ويستبعد وقوع الانهيار الحلزوني، ويمكّن الطيار من عدم تجاوز الضغط المسموح به على الطائرة أثناء قيامها بأي حركة.

وأشارت إلى أن طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29" مزودة بنظام كهذا، ولكن ضوابطه كانت ميكانيكية تدفع يد الطيار عن عجلة القيادة عند بلوغ زاوية الهجوم القصوى، الأمر الذي يعيق سيطرة الطيار على وصول الطائرة إلى أقصى مستويات العمل المسموح بها.

وقد تم تجهيز مقاتلات "ميغ" الحديثة: "ميغ-35" و"ميغ-29إم/إم2"، بالنظام الجديد، المطوّر.

من الجدير ذكره أن طائرة "ميغ-35" تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات، أي أن إمكانياتها تقارب إمكانيات الجيل الخامس من المقاتلات.

وتقدر مقاتلة "ميغ-35" على خوض المعارك الجوية وتوجيه الضربات للأهداف الأرضية. وتم الإعلان عن انطلاقها في 27 يناير/كانون الثاني 2017.