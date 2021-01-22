مشروع روسي ثوري لبناء حاملة طائرات جديدة تحمل 24 مقاتلة

يطمح المهندسون الروس لإنشاء ما هو جديد للقوات البحرية الروسية، وبالأخص حاملات الطائرات.

وقد أبدعوا في الفترة الأخيرة عدة نماذج للسفن من هذا النوع منها ما يحمل اسم "شتورم" (العاصفة البحرية)، وهي سفينة ضخمة تعمل بالطاقة النووية.

وأكدوا أخيرا طموحهم لإنشاء حاملة طائرات جديدة بإعداد مشروع حاملة الطائرات التي تحمل اسم "فاران"، وهو مشروع ثوري وفقا لـ"ميليتري ووتش"، إذ يتضمن إنشاء ما يفوق تطورًا تصميماتهم السابقة ويقل كلفةً.

وتقدّر الإزاحة المائية لسفينة "فاران" بـ45 ألف طنّ. ويبلغ طولها 250 مترا، وعرضها 64 مترا وغاطسها 9 أمتار، وسرعتها 26 عقدة بحرية.

ومن المفروض أن تحمل سفينة "فاران" على متنها 24 طائرة متعددة المهام من طراز "سو-35" و"سو-57"، على الأرجح، و6 طائرات هليكوبتر و20 طائرة مسيرة.

والأغلب ظنا أن تصميم "فاران" أمثل وأنسب تصميم لحاملة الطائرات التي تحتاجها القوات البحرية الروسية.

ويُتوقع أن تحدد روسيا خيارها بين التصميمات المقترحة لحاملة الطائرات الجديدة قبل نهاية عام 2022.