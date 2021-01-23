جيش دولة أفريقية يحتفظ بدبابات "تي 72" الروسية بالرغم من شرائه دبابات صينية... صور

لا يخطط الجيش النيجيري، بعد أن اشترى أحدث دبابات "في تي 4" الصينية، للتخلي عن دبابات "تي 72 إس" الروسية الموجودة لديه.

وبحسب التقارير، ما زال أكثر من أربعين دبابة "تي 72" تخدم في الجيش النيجيري.

وبحسب موقع "روسكايا غازيتا" يتم إتقان العمل جيدًا من قبل أطقم العمل على هذه الدبابات، وهي موثوقة وسهلة التشغيل.

تشارك هذه الدبابات بشكل فعال في العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية بانتظام ضد الجماعات الإرهابية.

تم تجهيز دبابات "في تي 4 إس" الأكثر تقدمًا بجيل جديد من "الدروع التفاعلية".

يُعتقد أنه قادر على تحييد الرؤوس الحربية الترادفية للقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

Pictures of russian made t-72AV main battle tanks with kontakt -1 explosive reactive armor blocks (A.) of the Nigerian 🇳🇬 military. pic.twitter.com/LQ9TRDCYA1 — Hammer Of War (@HammerOfWar5) January 18, 2021

ومع ذلك ، فإن النتوءات الجانبية والمؤخرة للبدن مغطاة بشكل سيئ في المركبات الصينية، والتي يمكن أن تلعب دورًا قاتلًا في سياق الأعمال القتالية. على الأرجح، بعد تلقي التجربة الأولية، سيطلب الجيش النيجيري تثبيت شاشات شبكية مضادة للتراكم على الأقل.