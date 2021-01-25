كيف يتم تنظيف هياكل الطائرات الحربية؟... فيديو

تعد الطائرات الحربية من المركبات الكبيرة الحجم التي يتم تسخير أحدث التقنيات لتصميم هيكلها المعدني ومحركاتها، إضافة إلى امتلاكها أحدث تقنيات الملاحة الجوية حول العالم.

ورغم وجود اختلافات في تصاميم الطائرات الحربية واختلاف مكونات المواد المعدنية المستخدمة في تصنيعها، إلا أن جميعها تحتاج إلى صيانة وتنظيف بصورة مستمرة حتى لا تتعرض هياكلها لأي أضرار على المدى الطويل.

وتحتاج المقاتلات الحربية لتجهيزات خاصة حتى يمكن تنظيفها بسهولة، كما يوضح مقطع فيديو متداول لإحدى الطائرات الحربية داخل مغسلة خاصة بالطائرات.

ويظهر الفيديو تصميم على شكل بوابة ضخمة مجهزة بمياه خاصة بتنظيف هياكل الطائرات، تقوم الطائرة بعبوره بهدوء حتى يتم تنظيفها وإزالة أي عوالق على هيكلها.