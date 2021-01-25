تركيا تنتج نوعا جديدا من الطوربيدات الثقيلة "محليا"… فيديو

تمكنت تركيا من إجراء تجربة ناجحة لإطلاق طوربيد ثقيل محلي الصنع، من على متن غواصة "تي سي جي غور" التركية، خلال إبحارها تحت الماء في بحر مرمرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع التركية، على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق طوربيد يحمل اسم "أكيا تاليم"، مشيرة إلى أن التجربة كانت ناجحة.

TCG GÜR denizaltımız, Marmara Denizi’nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra etti. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/YVYZQFqC3k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2021

ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن شركة "روكتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ، هي التي تتولى تنفيذ مشروع إنتاج طوربيدات "أكيا" من النوع الثقيل.

يذكر أن مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية أطلقت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشروع "أوركا" لتطوير طوربيدات محلية من النوع الخفيف، لتلبية احتياجات القوات البحرية، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أن شركة "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ، هي المنفذ الرئيسي للمشروع، بالتعاون مع شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية الإلكترونية.

وتعمل الطوربيدات تحت الماء بنظام دفع ذاتي يعمل عقب إطلاقها من الغواصات أو السفن أو حتى الطائرات، ويكون الهدف منها تدمير جميع الأهداف البحرية المعادية عن طريق قوة الانفجار الناتج عن التصادم معها.