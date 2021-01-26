بعد استيائها من دخول حاملات الطائرات الأمريكية... بكين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إجرائها تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، وذلك بعد أن عبرت عن استيائها من دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه.

وأصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية، مذكرة تحظر دخول منطقة من المياه في خليج تونكين إلى الغرب من شبه جزيرة ليتشو جنوب غربي الصين من 27 إلى 30 يناير/ كانون الثاني، ولم تتضمن تفاصيل بشأن الموعد المحدد لإجراء التدريبات أو حجمها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الأحد 24 يناير/ كانون الثاني، أن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" ومجموعتها الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا في واشنطن.

وزاد الجيش الأمريكي باطراد من أنشطته في هذه المياه في السنوات القليلة الماضية مع سعي الصين للتأكيد على مطالبها بالسيادة في المنطقة في إطار نزاع مع دول مجاورة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان.

وشكت الصين أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل سفنا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، "لاستعراض قوتها" مشيرة إلى أن ذلك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.