روسيا تصنع طائراتها رغم العقوبات الغربية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا تمضي قدما في مجال صناعة الطائرات على الرغم من أن الغرب يحاول أن يضع العراقيل من خلال فرض العقوبات التي تقيّد التبادل التجاري وتمنع، على وجه التحديد، تصدير مواد تدخل في صناعة الطائرات إلى روسيا.

وذكر الرئيس بوتين في حديثه المتلفز للطلبة بمناسبة يوم الطلبة الروس، أن الغرب لجأ إلى استخدام العقوبات لوضع العراقيل أمام صناعة طائرة القرن الـ21 "إم إس-21".

ولا يمكن لأية إجراءات إعاقية أن تمنع روسيا من صنع طائراتها. وأكد بوتين، في الإشارة إلى طائرات "إم إس-21"، "أننا نصنعها وسنظل نصنعها في أية حال بنجاح".

وكان من المفروض، مثلا، أن تستخدم طائرات "إم إس-21" المحركات التي تصنعها شركة "برات اند ويتني" الأمريكية. ولأن الحكومة الأمريكية حظرت توريد محركات برات اند ويتني للطائرات الروسية فإن روسيا صنعت محرك طائرتها المدنية الجديدة محليًا، وشهد شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي انطلاق طائرة "إم إس-21" المزودة بمحركي "بي دي-14" من صنع روسي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المستبعد تماما أن تتأثر صناعة الطائرات العسكرية الروسية بالعقوبات الغربية لأن روسيا اعتمدت ولا تزال تعتمد على الإمكانيات الذاتية في مجال صناعة الطائرات العسكرية.