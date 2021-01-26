بفضل الطائرات الروسية.. سلاح الجو الفنزويلي يصبح الأقوى في المنطقة

رأت وسائل إعلام أن مقاتلات "سو-30إم كا2" الروسية ومنظومات الدفاع الجوي "إس-300في إم" جعلت فنزويلا أقوى قوة جوية في أمريكا اللاتينية.

ونشر موقع "ميليتري ووتش" الأمريكي المتخصص بالمجالات العسكرية والتسليحية تقريرا يكشف عن عدد الطائرات الروسية من طراز "سو-30إم كا2" الموجودة لدى القوات الجوية الفنزويلية والبالغ عددها 23 طائرة.

وبحسب التقرير تعتبر هذه الطائرات المنتمية إلى الجيل الرابع من المقاتلات والمتسلحة بصواريخ "إر-77" و"إر-27أ إر" و"خا-31" والمزودة بجهاز الرادار الحديث من أفضل المقاتلات في فنزويلا وتشيلي وبيرو وكوبا والبرازيل.

وتملك القوات الجوية الفنزويلية أقوى شبكة دفاع جوي في أمريكا اللاتينية تضم منظومة صواريخ "بوك-إم2" الروسية المتوسطة المدى المضادة للطائرات، ومنظومة "إس-300في إم" الروسية للدفاع الجوي البالغ مداها 250 كيلومترا.

كما أن هناك في أمريكا اللاتينية دولة أخرى تملك طائرات روسية تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات هي بيرو التي تضم قواتها الجوية 19 طائرة من طراز "ميغ-29" متسلحة بصواريخ "إر-27" و"إر-77"، و18 مقاتلة قاذفة من طراز "سو-25".