ثورة تغييرات تنتظر المجندات في الجيش الأمريكي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن تعديلات تخطط لها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في ما يخص المجندات اللواتي يخدمن في صفوف الجيش الأمريكي.

ونقلت صحيفة "The Hill" الأمريكية التقارير بهذا الشأن حيث أن المسؤولين في الجيش الأمريكي يخططون السماح للمجندات بتسريحات وقصات شعر طويلة، بالإضافة إلى إمكانية وضع المجوهرات وأحمر الشفاة وطلاء الأظافر.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإنه من المتوقع أن يتم إملاء التغييرات الرئيسية الخاصة بسياسات الشعر والتبرج في الجيش الأمريكي في الفترة بين 25 و26 فبراير/ شباط المقبل.

وصرح نائب رئيس الأركان للجيش الأمريكي، غاري بريتو، بهذا الصدد قائلا: "هذه إحدى الطرق التي نعمل بها لتحسين حياة جنود قواتنا، من خلال وضع العنصر البشري في المقام الأول، واستيعاب مخاوفهم، واتخاذ الإجراءات عند الضرورة، والحفاظ على جاهزيتهم الحادة".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع أنه "سيسمح بالاستخدام الاحترافي لأحمر الشفاه وطلاء الأظافر دون وجود ألوان صاخبة".

وأضاف قائلا: "سيسمح أيضا للمجندات في الجيش الأمريكي بتسريحات طويلة فقط أثناء التدريب البدني والتدريب التكتيكي والمواقف التي يُطلب منهن فيها ارتداء الخوذة.