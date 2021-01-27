صانع وسائط الدفاع الجوي يفصح عن مستقبل منظومات "تور"

أكد مدير مصنع "كوبول" الروسي المصنع لوسائط الدفاع الجوي، فانيل زياتدينوف، أن منظومة "تور" خضعت لثلاث عمليات تحديث وتطويرعميقة منذ دخولها الخدمة العسكرية في عام 1986. وأطلق على أحدث نسخة مطورة منها اسم "تور-إم2".

وكشف زياتدينوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "عمليات التحديث والتطوير المرتبطة بمنظومات "تور" تهدف إلى تحسين جميع مواصفاتها، وبالأخص زيادة مدى الصواريخ الاعتراضية وتعزيز قدرتها على اعتراض وسائل الهجوم الجوي صغيرة الحجم والسريعة جدا التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وتعزيز تحصينها ضد التشويش الإلكتروني، وزيادة أتمتة تشغيلها وزيادة جميع إمكانياتها".

وأشار زياتدينوف أن العمل جار الآن على تطوير منظومة "تور-إم2" وتتضمن العملية التطويرية التي تخضع لها منظومة "تور-إم2" إنشاء عربة ذات عجلات قادرة على السير على سطح الماء لها وإنشاء المنظومة المماثلة للقوات البحرية.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومات "تور" في حماية المنشآت الحكومية والصناعية والعسكرية من الهجوم الجوي بالصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الجوالة (كروز) وبالطائرات بما فيها الطائرات الخفية وطائرات "درون" والمروحيات.