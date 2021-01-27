روسيا تبتكر جهازا فريدا للتدريب على صد الهجمات الجوية

أعلن مدير عام مصنع "كوبول" أن العمل في مشروع "أديوتانت" سيكتمل في هذا العام.

كشف فانيل زياتدينوف، مدير عام مصنع "كوبول" للصحفيين أن الجهاز المبتكر كان قد استرعى اهتمام القادة العسكريين الروس والأجانب قبل دخوله الخدمة، وأنهم يستعدون لتوقيع عقد توريده لقوات إحدى الدول الأجنبية.

وجهاز "أديوتانت" عبارة عن منظومة من التجهيزات التي تمثل وسائل الهجوم الجوي الحديثة وتُستخدم كأهداف تتدرب قوات الدفاع الجوي على إطلاق النار عليها في ظروف أشبه ما تكون بالقتال الحقيقي، ويمكن استخدامها في أكثر من تدريب، وهو ما يخفض تكاليف العملية التدريبية.

ويحتوي "أديوتانت" الذي وصفه مدير عام المصنع بأنه جهاز فريد، على ما يمثل ستة أهداف مختلفة.

ومن منتجات مصنع "كوبول" الأخرى مركبة "تايفون" وهي سيارة رماة صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

وصرح مدير عام المصنع أنهم يتطلعون إلى إنجاز العمل في مشروع إنشاء مركبة "تايفون بي في أو" في الربع الثالث من العام الحالي.