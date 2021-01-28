روسيا تبدأ تصدير طائرات مسيرة

تمد روسيا ميانمار بطائرات مسيرة ووسائط الدفاع الجوي ومحطات الرادار بموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها أثناء قيام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة إلى ميانمار.

وتدرج روسيا بذلك الطائرات المسيرة على قائمة صادراتها العسكرية، فيما تصبح ميانمار أول دولة أجنبية تحصل على الطائرات المسيرة الروسية، وستزود روسيا ميانمار بطائرات مسيرة من طراز "أورلان 10".

وبحسب صحيفة "فوربس" فإن طائرة "أورلان 10" دخلت الخدمة العسكرية عام 2010، وأثبتت جدارتها في التجارب القتالية، ويبلغ باع جناحها 3 أمتار وتستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 4.5 كيلوغرام.

ويمكن أن يبلغ وزنها في لحظة الإقلاع حوالي 16 كيلوغراما، فيما تستطيع أن تبقى في السماء لمدة 18 ساعة، محلقة بسرعة 110 كيلومترات في الساعة مع إمكانية التحكم فيها عن بعد 140 كيلومترا.

واستخدمت طائرات "أورلان 10" حتى الآن لأغراض الاستطلاع ويمكن استخدامها لاكتشاف أهداف بعيدة تمهيدا لقصفها بالقذائف الصاروخية.

ويشار إلى أن روسيا تدخل السوق الذي يشهد منافسة شديدة، ولكن من الممكن أن تحذو دول أخرى حذو ميانمار بعد أن تتسلم الأخيرة الطائرات المسيرة الروسية.