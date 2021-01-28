في مشهد نادر...تحويل مدرعة سوفييتية قديمة وتجهيزها بمدفع هاون عيار 120ملم..صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا لمركبة قتال سوفييتية قديمة في أوغندا وقد تم تحويلها، لوضع مدفع هاون ذاتي الدفع عيار 120 ميليمترا.

تم تزويد أوغندا بهذا النوع من ناقلات الجند والمركبات القتالية من قبل الاتحاد السوفييتي، بينما وصل بعضها للبلاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ففي بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حصلت أوغندا على بعض من هذه المركبات والتي تستخدم حاليا في التشكيلات الآلية لقوات الدفاع الشعبي.

Picture showing russian made BMP-2 infantry fighting vehicles (2.), one BMP-2 mortar carrier (1.) and T-55 main battle tanks (3.) of the Ugandan 🇺🇬 military. pic.twitter.com/UElNP0T9g5 — Hammer Of War (@HammerOfWar5) January 27, 2021

وتم تحويل 18 BMP-1s إلى حوامل مدفعية ذاتية الدفع. بعد إزالة الأبراج واستبدالها بمدافع ملساء 73 ملم 2A28 "Thunder" ، وتم تركيب مجمعات هاون 120 ملم CARDOM التابعة لشركة Soltam الإسرائيلية.

يبلغ المدى الأقصى 7200 متر، وعند استخدام الذخيرة المعدلة بشكل خاص يبلغ بالفعل 9500 متر.

يمكن أن يكون معدل إطلاق النار 15-16 طلقة في الدقيقة.

كما تم تجهيز هذه المدافع الذاتية الدفع بمدفعين رشاشين عيار 7.62 ملم وقاذفة قنابل آلية، بحسب ما نقل موقع "rg".