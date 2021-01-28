مسؤولون أمنيون روس يختبرون مسدسا رياضيا جديدا

قام مسؤولون أمنيون روس، بتقديم مسدس رياضي جديد من عيار 9х19 من طراز "Aspid" ( أسبيد)، وزنه 708 غرامات دون مخزن، وطوله 205 ملم، إلى وكالات إنفاذ القانون الروسية للاختبار.

موسكو- سبوتنيك. ومن المقرر أن يقوم المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة الروسي، بتسليم مسدس التحميل الذاتي "9x19" الرياضي من عينة "RG120" وتعديله "RG120-1" للحصول على موافقة وكالات إنفاذ القانون الروسية ونوادي الرماية.

كما أوضحت شركة الأسلحة "روستيخ"، أن "مرحلة الموافقة ضرورية لتعريف المستهلكين المحتملين بالخصائص القتالية والمريحة والتشغيلية للمسدس، وتسبق مرحلة الاختبار الأولي لقبول الأسلحة الرياضية".

وقال مدير مجمع أسلحة "روستيخ"، بيكخان أوزدوييف: إنه "الآن يمكننا نقل عينات المسدس إلى الرماة المحترفين (إلى أندية اتحاد الرماية العملي وعدد من وكالات إنفاذ القانون) وبحلول مرحلة الاختبارات الأولية للمسدس، سيقوم المعهد المركزي لبحوث الهدنسة الدقيقة في روسيا بتجميع المسدسات، حيث سيتم بالفعل أخذ جميع المراجعات في الاعتبار".

وحصل المسدس من طراز أسبيد (Aspid) مؤخرا على شهادة تؤكد امتثاله لجميع المتطلبات التنظيمية الخاصة بمواصفات المسدسات الرياضية من هذا الطراز. حيث يتم تطويره من حيث خفة الوزن والمعيار وتسلسل نوعيته.

وقد تم تجهيز النموذج القياسي للمسدس بـ 18 طلقة نارية، ويتراوح وزن المسدس ما بين 800 إلى 1000 غرام دون مخزن، وضمانة هذه العينة تصل إلى حدود 25 ألف عيار ناري، كما يمكن استخدام السلاح في درجات حرارة من 30 إلى 50 درجة تحت الصفر.

كما أن تعديل عينة "RG120-1"، لا يحتوي على صمامات ميكانيكية خارجية بارزة، وجميع الصمامات داخلية وتلقائية. ويتيح ذلك إخراج السلاح فورا من الحافظة، دون خوف من ملامسة الأجزاء البارزة في المسدس، والتي تكون محفوظة، في أقل من جزء من الثانية بالنسبة لحامل هذا المسدس الرياضي.