صناعة الدفاع الروسية: إبداع منظومة صواريخ جديدة

تكمل صناعة الدفاع الروسية العمل في إنشاء منظومة صواريخ جديدة يمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها بالمظلة.

كشف مدير صناعة الأسلحة في مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، لـ"سبوتنيك" أن المقصود بالبدعة الجديدة منظومة الصواريخ المسماة بـ"كورنيت-دي1".

وتوضع منظومة الصواريخ الجديدة المخصصة لمكافحة الدبابات في مركبة الجنود المظليين "بي إم دي-4إم".

ورغم أن المنظومة الجديدة تحمل اسم "كورنيت" إلا أنها آلية جديدة تماما لا تضم شيئا من المنظومة المعروفة باسم "كورنيت" غير نظام التحكم في الصاروخ بعد إطلاقه. وتضم المنظومة الجديدة التي صُنعت للقوات المظلية قاذفين للصواريخ كل منهما مزود بجهاز التنشين الذي يحتوي على جهاز الرؤية الليلية، وهو ما يتيح قصف هدفين مختلفين في آن واحد في جميع أوقات النهار والليل. كما أنهما مزودان بآلة توجيه الصواريخ إلى الهدف المزمع تدميره دون مشاركة الإنسان.

وتحتوي منظومة "كورنيت-دي1" أيضا على قاذف محمول للصواريخ يمكن استخدامه لإطلاق الصواريخ خارج المركبة.

وتستطيع صواريخ "كورنيت-دي1" التي يتراوح مداها بين 8 - 10 كم حسب نوع المتفجرات التي تحملها، أن تصيب أهدافا جوية أيضا.

وتخضع المنظومة الجديدة للاختبارات الآن. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز التدريب التابع للقوات المظلية في مدينة أومسك بدأ الاستعدادات لقبول المتدربين على استخدام الجيل الجديد من منظومات "كورنيت".