فرقاطة روسية تنفذ تدريبا على المعركة في البحر الأسود بعد ظهور مدمرتين أمريكيتين

أعلن جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، اليوم الجمعة، عن مناورة بحرية نفذتها إحدى الوحدات البحرية الروسية في البحر الأسود.

وأشار إلى أن فرقاطة "أدميرال ماكاروف" نفذت تدريبا على خوض المعركة البحرية بعد دخول مدمرتين أمريكيتين إلى البحر الأسود.

وتضمنت فعاليات المناورة تهيئة أسلحة الفرقاطة للاستخدام ضد هدف بحري افتراضي، ومواجهة هدف جوي افتراضي بالتشويش الإلكتروني بعد اكتشافه.

وحسب معلومات وزارة الدفاع الروسية فإن المدمرة الأمريكية "بورتر" دخلت البحر الأسود في مساء 28 يناير/كانون الثاني.

وكانت سفينة حربية أمريكية أخرى هي مدمرة "دونالد كوك"، قد دخلت البحر الأسود قبل أيام.

وبحسب حلف شمال الأطلسي فإن سبب دخول المدمرتين الأمريكيتين إلى البحر الأسود يرجع إلى "ازدياد القوة العسكرية" لروسيا.

وكان رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، قد لفت في وقت سابق إلى ازدياد عدد الاستفزازات التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي عند حدود روسيا.