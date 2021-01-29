لأول مرة...الدفاع الروسية تكشف خصائص الصواريخ الاستراتيجية "يارس-إس"

موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع في بيان: "على النحو التالي من الفيديو من اليوم الموحد لقبول المعدات العسكرية، الذي نشرته الإدارة العسكرية، فإن نظام الصواريخ الأرضية المتنقلة يارس-إس" مصمم للاشتباك مع جميع أنواع الأهداف الاستراتيجية مع القدرة على المناورة".

وتشمل الخصائص التكتيكية والفنية للمجمع "أنه من عيار 1.86 متر، طول الصاروخ 17.8 متر، وزن الإطلاق - 46000 كيلوغرام، وزن الحمولة - 1250 كيلوغراماً، المدى حتى 10000 كيلومتر، والمجمع يعمل بالوقود الصلب".

قال قائد فرقة صواريخ بارناؤل، اللواء ألكسندر بروكوبينكوف، خلال اليوم الأخير لقبول المعدات العسكرية، إن "الفرقة كانت في مهمة قتالية كجزء من ثلاثة أفواج مزودة بأنظمة صواريخ متحركة "يارس-إس"، وذلك من قبل نهاية عام 2021 كان من المتوقع أن تدخل الخدمة القتالية أكثر من فوج واحد مع "يارس-إس"، وقبل بارناؤل، كان المجمع قد دخل الخدمة في يوشكار-أولا.

يارس هو نظام صاروخي استراتيجي مع صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، متحرك وثابت ومزود برؤوس حربية متعددة.