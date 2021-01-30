الأسطول الشمالي الروسي يستخدم مقاتلات "ميغ-29" لتدريب الطيارين الشباب... فيديو

وقام الطيارون المخضرمون بتعليم الشباب الطيران بمسافات متقاربة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، لتقليل احتمالية الاصطدام.

وقال فلاديمير سورجيك، الملاح في سرب فوج الطيران المقاتل التابع للأسطول الشمالي الروسي "من يظن أن الطيارين يخرجون لمجرد الانتشاء فهو مخطئ، هذا عمل شاق وتحتاج باستمرار إلى الطيران وتحسين مهاراتك، من كل رحلة يأخذ الطيار درسا جديدا".

ويظل الطلب على مقاتلة "ميغ-29" قائما في العالم، رغم خروج هذه الطائرة إلى حيز الوجود في نهاية مرحلة الحرب الباردة، ودخلت الخدمة العسكرية في الاتحاد السوفيتي في عام 1982.

وعلى الرغم من تقدمها في السن إلا أن هذه المقاتلة لا زالت تخدم العلم الوطني في دول عديدة، وتحتل "ميغ-29" المركز الخامس في قائمة الطائرات المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم.