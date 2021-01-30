صحيفة: أمريكا تستعد لنقل نظام "بانتسير- إس1" الروسي إلى قاعدة "رايت باترسون"

تستعد الولايات المتحدة لنقل نظام "بانتسير- إس1" الروسي من ليبيا إلى قاعدة رايت باترسون الجوية الأمريكية في أوهايو بعد مصادرته من الجيش الوطني الليبي لخليفة حفتر.

وقالت صحيفة "Popular Mechanics" يقع المركز الوطني للاستخبارات على أراضي قاعدة "رايت باترسون"، والمتخصص في دراسة المعدات العسكرية الأجنبية، حيث سيتم تفكيكه وإعادة تجميعه لمعرفة مبادئ تشغيله.

وأكدت المتحدثة باسم "البنتاغون" جيسيكا مكنولتي أن الوزارة على علم بما نشرته صحيفة "تايمز" حول سرقة منظومة "بانتسير- سي 1" للدفاع الجوي روسية الصنع في ليبيا، ونقلها للقوات الأمريكية.

وقالت: "نحن على علم بما نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية"، دون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية يمكنها تقديم المزيد من البيانات حول سياسة واشنطن تجاه ليبيا".

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية مقالا يزعم أن "منظومة "بانتسير"، سرقت أثناء القتال في ليبيا، وتم تسليمها سرا إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا".

وحسب مصادر الصحيفة، "اشترت الإمارات هذه المنظومات من روسيا، ثم سلمت بعضها للجيش الوطني الليبي".