مصر وفرنسا تنفذان تدريبا جويا مشتركا

تنفذ القوات المسلحة المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، اليوم السبت، في بيان قالت فيه: "انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، الذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب".

وذكر البيان: "المراحل الأولى للتدريب تتضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة".

وتابع: "يهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف".

وأوضح البيان أن "عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب أعربت عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين".