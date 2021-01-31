"عكاش إن جي"... الهند تطور جيلا جديدا من صواريخ الدفاع الجوي

نجحت الهند في تطوير الجيل الجديد من صواريخ الدفاع الجوي المحلية الصنع "عكاش"، ونجحت في اختبار لإطلاق صاروخ "أرض - جو" متوسط المدى لاعتراض أهداف جوية مصممة للإفلات من الرادارات.

ذكر ذلك موقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي، مشيرا إلى أن التجربة تم إجراؤها يوم 25 يناير/ كانون الثاني، وأن الصاروخ الذي تم اختباره يمثل الجيل الجديد ويعرف بـ "عكاش إن جي".

ولفت الموقع إلى أن الصاروخ حقق نجاحا في جميع الاختبارات خاصة فيما يتعلق بالقدرة العالية على المناورة لمتابعة الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري المنخفض.

ونجح الصاروخ في اختبارات التحكم عن طريق مراكز القيادة واختبارات الملاحة أثناء الإطلاق وتوازن جسم الصاروخ أثناء تتبع الهدف.

وتطور الهند صواريخ "عكاش" متوسطة المدى لضرب الأهداف الجوية المتحركة من على متن المركبات التي تحملها.

ويمكن للصاروخ إسقاط الطائرات الحربية المعادية على مدى يتراوح بين 50 إلى 60 كلم من موقع إطلاقه، كما يمكنه الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 18 ألف متر.

ويمكن للصاروخ الهندي (أرض - جو) أن يتصدى للعديد من الأهداف الجوية مثل المقاتلات والصواريخ المجنحة وصواريخ (جو - أرض) التي يتم إطلاقها من الطائرات ضد أهداف أرضية، إضافة إلى إمكانية استخدامه في التصدي للصواريخ الباليستية.