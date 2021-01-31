تركيا تجدد 1200 قطعة لدى مقاتلاتها "إف 16" لسبب هام جدا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، قيامها بتحديث أسطولها من الطائرات الأمريكية "إف 16"، وتجديد قطع وصيانة ما بين 1200 إلى 1500 قطعة لدة مقاتلاتها لسبب هام جدا، تعزز من خلاله قوتها الضاربة.

وتعمل تركيا على إطالة عمر طائراتها التي بحوزتها من عمرها الافتراضي الذي صممت عليه في أمريكا لعمر جديد يصل إلى حوالي 12 ألف ساعة طيران.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة على "تويتر"، عن استمرار أعمال تحديث المقاتلات من فئة "إف-16 بلوك 30"، أمريكية الصنع.

وتعمل شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية، على عمليات تحديث المقاتلات الأمريكية التي وصفتها بـ"القوة الضاربة الرئيسية لسلاح الجو في البلاد".

وأشار رئيس الصناعات الدفاعية التركية إلى أن هدف تركيا من هذه العملية هو إطالة العمر الافتراضي لمقاتلات "إف 16" التي تمتلكها "من 8 آلاف ساعة إلى 12 ألف ساعة".

وتقوم الشركة المشرفة على المشروع بأعمال هندسية من ضمنها صيانة وتجديد ما بين 1200 و1500 قطعة موجودة في كل طائرة، بالإضافة إلى العمل على تقوية هياكلها وتعزيزها.