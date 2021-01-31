الجيش السعودي يرفع جاهزية قواته بمناورات ضخمة.. فيديو وصور

شاركت القوات البرية والبحرية الجوية السعودية، اليوم الأحد، في تمرين "رماح النصر 1"، من أجل رفع الجاهزية القتالية.

ويسهم هذا التمرين في تطوير قدرات القوات السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، وفقا لموقع وزارة الدفاع السعودية.

كما يساهم "رماح النصر" في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة عبر تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

وتمرين "روح النصر" هو الأول الذي يقام في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي منذ تدشينه على يد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد عام 2021.

ويعد مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة.