الجيش السعودي يرفع جاهزية قواته بمناورات ضخمة.. فيديو وصور

ويسهم هذا التمرين في تطوير قدرات القوات السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، وفقا لموقع وزارة الدفاع السعودية.
كما يساهم "رماح النصر" في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة عبر تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.
إنطلاق مناورات تمرين #مركز_الحرب_الجوي الأول (رماح النصر-1) بالقطاع الشرقي.https://t.co/nvTH80BBlV pic.twitter.com/dlUWAWrBiD— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 31, 2021
وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.
وتمرين "روح النصر" هو الأول الذي يقام في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي منذ تدشينه على يد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد عام 2021.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 31, 2021
إنطلاق مناورات تمرين #مركز_الحرب_الجوي الأول (رماح النصر-1) بالقطاع الشرقي. pic.twitter.com/NxdVVxtHQ3
ويعد مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة.
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