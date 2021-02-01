الدفاع الروسية توليها اهتماما خاصا... الجيش يستلم أسلحة جديدة

وصرح وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الجيش الروسي استلم في العام الماضي أكثر من 6600 من أصناف السلاح والعتاد العسكري الأساسية منها مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" و5 قاذفات قنابل وصواريخ من طراز "تو-95إم إس" و10 مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-"31 بي إم" و10 مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-35 إس".

وشهد عام 2020 وصول المزيد من الصواريخ الجديدة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية منها صواريخ "يارس" ومنظومات صواريخ "أفانغارد" الأسرع كثيرا من الصوت.

ومن وسائط الدفاع الجوي الجديدة التي تحصل عليها القوات المسلحة الروسية منظومات صواريخ "إس-400" و"بوك-إم3".

ومن الطائرات الجديدة التي تحصل عليها القوات الجوية الروسية طائرات النقل "إيل-76 إم دي-90 أ" التي تستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 60 طنًّا.

وانضمت إلى الأسطول الروسي أخيرا غواصة جديدة متسلحة بصواريخ "بولافا" هي غواصة "كنياز فلاديمير"، وغواصة "خفية" هي غواصة "فولخوف" التي تتمتع بالقدرة على التخفي حتى أنها لا تظهر على شاشة الرادار.

وتستعد روسيا لتزويد قواتها البحرية بصاروخ فريد سريع جدا تعادل سرعته 9 أمثال سرعة الصوت (9 ماخ). وتجاوزت سرعة هذا الصاروخ المسمى "تسيركون" أثناء إحدى تجاربه 8 ماخ. وصرح نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، أن روسيا ستواصل اختبار صواريخ "تسيركون" في العام الحالي لتبدأ بتوريدها للقوات المسلحة في عام 2022.

ونوه نائب وزير الدفاع إلى أن وزارة الدفاع تولي تزويد القوات المسلحة بالأسلحة ذات الدقة العالية والسرعة الفائقة اهتماما خاصا.