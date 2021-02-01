المستقبل لهذا السلاح... مصمم أسلحة روسي يوضح كيف يحل سلاحه أخطر مشكلة خلال إطلاق النار

يرى مصمم الأسلحة النارية الخفيفة الروسي، فلاديسلاف لوبايف، أن المستقبل لأسلحة آلية يتم التحكم فيها عن بعد.

وكشف المهندس لوبايف، وهو مالك شركة "أسلحة لوبايف"، في تصريحات صحفية أنه يوجد سلاح أو بالأحرى نظام أسلحة كهذا في روسيا هو نظام "روبيج"، بحسب ما ذكر موقع "zvezdaweekly".

يبلغ مداه المجدي 400 متر، ويمكنه أن يستخدم الذخيرة القتالية والذخيرة غير القتالية المصنوعة من المطاط أو البلاستيك على نحو سواء. ويمكن لمشغّله أن يتحول من استخدام الذخيرة القتالية لاستخدام الذخيرة غير القتالية أو بالعكس عند الضرورة. ويتميز سلاح "روبيج" بكثافة النيران. ومن الهام بمكان أن بإمكان مشغّله أن يستخدم عدة بنادق في آن واحد. ويقوم "روبيج" بإطلاق النار على هدف معين بنفسه دون مشاركة الإنسان الذي لا يُطلب منه سوى تأكيد فتح النار.

ولفت مالك شركة "أسلحة لوبايف" إلى أن العمل جار الآن على إبداع نظام أسلحة جديد من هذا النوع يمكن أن يبلغ مداه المجدي 3000 متر ويمكن استخدام أسلحته كبنادق القنص. ويجب أن يظهر نظام الأسلحة هذا في عام 2021.

وأشار المهندس لوبايف إلى أن من الضروري، حتى لا يتعرض مطلق النار، وبالأخص القناص، إلى النيران المضادة، أن يسرع بمغادرة مكان وجوده بعد إطلاق النار. ولا يواجه مستخدم نظام أسلحة "روبيج" هذه المشكلة لأنه يتحكم في أسلحته عن بعد.

وأضاف أن هذا يعني أن المستقبل لأنظمة الأسلحة المؤتمتة مثل "روبيج".