"أكثر سرعة وقوة"... روسيا بصدد التخطيط لتطوير منظومة صواريخ

الإصدار الأساسي لمنظومة "هيرميس"، يخضع الآن لاختبارات توضيحية. وفقًا لأوزداييف، فإن "هذه المنظومة تملك إمكانات كبيرة لمزيد من التحسين". وأضاف:

في هذا الصدد، تم التخطيط لأعمال التصميم التجريبية، والتي تنص على زيادة القوة القتالية للصاروخ مرتين، مرتين ونصف وزيادة في سرعة طيرانه. وستكون هذه نسخة من منظومة "هيرميس 2.0".

وأشار أوزدويف إلى أن النسخة الأساسية من "هيرميس" قدمت لأول مرة الصيف الماضي. منوها إلى أن المنظومة تلبي أحدث المتطلبات: وهي نظام التوجيه المستقل الذي يعمل على مبدأ "أطلق وأصب الهدف"، وطبيعته متعددة المنصات تسمح بتثبيته ليس فقط على المركبات والسفن المدرعة، ولكن أيضًا على الطائرات الهجومية دون طيار.

تم تصميم منظومة "هيرميس" لإشراك الدبابات الحديثة والمتقدمة والمركبات المدرعة والهياكل والأهداف السطحية والطائرات منخفضة السرعة على مدى يصل إلى 100 كيلومتر.

يطور الإصدار الأساسي للصاروخ سرعة تصل إلى 1.3 ألف متر في الثانية وله رأس حربي شديد الانفجار يبلغ 28 كيلوغرامًا.

يمكن تركيب "هيرميس" على أي هيكل للمركبة ذات حمولة متوسطة أو كبيرة. على سبيل المثال، "كاماز". في هذا الإصدار، لدى "هيرميس" 6 قاذفات لديها دقة عالية في الضرب.