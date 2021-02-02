اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك… فيديو وصور

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك، الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التدريب شمل تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

وتابع: "عكس التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من مستويات راقية، فضلا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة".

وقال البيان إن "هذه التدريبات تأتي في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة".

ولفت إلى أن الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية حضر التدريب، إضافة إلى اللواء طيار لوران ليربيت، نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.