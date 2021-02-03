المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن وجود طائرة جديدة لا يعرفها أحد

أثار رد المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، على سؤال بشأن القوات الفضائية فضيحة في المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذ قالت بساكي في رد لها على سؤال بشأن ما إذا اتخذ الرئيس جو بايدن قرارا بشأن وضع القوات الفضائية التي تم إنشاؤها في عام 2019، قالت إن "سبايس فورس" (القوات الفضائية) طائرة حديثة.

قد تكون بساكي قالت ذلك مازحة، إلا أن صحيفة "بوليتيكو" رجحت أن تكون بساكي كشفت أنها لا تميز بين "سبايس فورس" و"اير فورس ون" (طائرة الرئيس الأمريكي) التي ورد ذكرها في سؤال سابق بشأن لونها.

ودعا النائب مايك روجيرس، عضو الكونغرس الأمريكي، بساكي إلى تقديم اعتذار، معتبرا أن مزحة المتحدثة باسم البيت الأبيض تحط من شأن فرع كامل من أفرع القوات المسلحة.

وقد تكون بساكي اعتذرت بطريقة غير مباشرة عندما قالت عبر موقع "تويتر" في وقت لاحق ما معناه أن فريق الحكم الجديد مستعد لاستقبال ممثلي القوات الفضائية في البيت الأبيض في أي وقت.