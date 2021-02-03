روسيا: ابتكار جهاز ذكي لتعلم مهارة إطلاق النار في أسرع وقت

أبدعت إحدى شركات التصنيع العسكري الروسية جهازا لا يوجد له مثيل في روسيا.

وخصص هذا الجهاز الذي أنتجته شركة "تيخماش" للتدريب على الرماية.

ويتميز الجهاز المبتكر بتبيان المعلومات عن إصابة الهدف أو انحراف الطلقات النارية عنه على شاشة الكمبيوتر أمام مطلق النار وهو ما يمكّن المتدرب من زيادة الدقة في إصابة الهدف الذي يمكن أن يبعد عنه بالكيلومتر، من دون أن يضيع وقتا في التحقق من نتائج الرماية باستخدام الأجهزة البصرية.

ويمكن أن يتراوح عيار الأسلحة التي يطلق المتدرب النار منها بين 5.45 ملم و12.7 ملم. ويمكن للمتدرب الذي يستخدم هذا الجهاز أن يرمي الهدف بقذائف عيار 30 ملم أيضا.

وقالت مؤسسة التكنولوجيا "روستيخ" التي تتبع لها شركة "تيخماش" إن الجهاز المبتكر الذي يحتوي على الهدف "الذكي" يزود المتدرب بمعلومات فورية عن نتائج الرماية ويسمح بتعلم مهارة إطلاق النار في وقت سريع.