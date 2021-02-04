روسيا تعرض للعالم أحدث دبابة في دولة عربية

كشف مصدّر الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الخميس، أن أحدث دبابة "تي-14 أرماتا" ستغادر أرض الوطن في أقرب وقت، متوجهة لأول مرة إلى الخارج.

وستغادر دبابة "أرماتا" روسيا إلى معرض دولي يقام في الخارج ليتمّ عرضها هناك. ولم تظهر دبابة "أرماتا" خارج روسيا حتى الآن.

وقال مصدر إعلامي في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" لوكالة "سبوتنيك" إن دبابة "أرماتا" حصلت على "جواز سفر" للمشاركة لأول مرة في معرض خارج روسيا.

وستعرض روسيا منتجات مصانعها العسكرية في أقرب وقت في معرض "إيديكس 2021" المقام في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من الجدير ذكره أن دبابة "تي-14 أرماتا" هي الدبابة الوحيدة في العالم التي تمثل الجيل الثالث من الدبابات التي خرجت إلى حيز الوجود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتم تجهيزها للمعارك التلاحمية ودعم القوات الصديقة المهاجمة ومكافحة القوات المعادية في المخابئ والعراء.