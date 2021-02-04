رقم 38 عالميا… 9 معلومات عن جيش ميانمار

استولى جيش ميانمار على السلطة في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، يوم 1 فبراير/ شباط 2021، وأعلن اعتقال الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي.

وأعلن قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينج، أن استيلاء القوات المسلحة على سلطة البلاد من حكومة أونغ سان سو كي كان أمرا لا مفر منه.

وأكد جيش ميانمار أنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، مؤكدا أنه سيسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.

وأورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" 9 معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، مشيرا إلى أن تقييم قوة الجيوش لا يقتصر على حجم ما تملكه من عتاد عسكري فقط، بل يشمل تعداد سكان الدولة وقوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي.

1- عدد سكان ميانمار يتجاوز 56 مليون نسمة بينهم نحو 29 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يصل للخدمة العسكرية 21 مليون ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من مليون نسمة، بحسب الموقع الأمريكي.

2- يتجاوز عدد قوات جيش ميانمار 515 ألف جندي بينهم 405 آلاف جندي عامل، إضافة إلى 110 آلاف يصنفون "ميليشيات شبه عسكرية" تابعة للجيش.

3- تمتلك ميانمار 287 طائرة حربية بينها 60 مقاتلة و21 طائرة هجومية و27 طائرة نقل عسكري و88 طائرة تدريب، و5 طائرات مهام خاصة، و86 مروحية.

4- وتشمل القوات البرية 595 دبابة و1700 مدرعة و40 مدفع ذ اتي الحركة وأكثر من 1800 مدفع ميداني و496 راجمة صواريخ.

5- تمتلك ميانمار قوات بحرية مكونة من 187 سفينة حربية بينها 5 فرقاطات و3 كورفيتات وغواصة و79 سفينة دورية.

6- وتنتج ميانمار 11 ألف برميل نفط يوميا وتستهلك أكثر من 42 ألف برميل، ولديها احتياطي نفطي يقدر بـ 139 مليون برميل.

© AFP 2020 / STR جندي من جيش ميانمار إثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/ شباط 2021

7- تعد الأساطيل التجارية ضمن وسائل الدعم اللوجيستي للقوات العسكرية وقت الحرب، ولذلك يتم احتساب قوتها ضمن تقييم قوة الجيش، وتمتلك ميانمار 95 سفينة تجارية و3 موانئ وشبكة طرق تتجاوز 34 ألف كيلومترا وسكك حديدية طولها يتجاوز 5 آلاف كيلومتر، إضافة إلى 64 مطارا في الخدمة.

8- أوضح الموقع أن ميزانية دفاع ميانمار مليار دولار، ودينها الخارجي أكثر من 6.5 مليار دولار ولديها احتياطي نقدي من العملات الأجنبية والذهب يتجاوز 4.9 مليار دولار.

9- وتتجاوز مساحة ميانمار 676 ألف كيلومتر مربع، ولديها سواحل بطول 1930 كيلومترا وطول حدودها المشتركة 6 آلاف و522 كيلومترا ولديها طرق مائية طولها 12 ألف و800 كيلومتر.