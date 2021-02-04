تسجيل
11:21 GMT04 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جيش ميانمار

    رقم 38 عالميا… 9 معلومات عن جيش ميانمار

    © AFP 2020 / STR
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048004367_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_0fad1611ed9e679739fbf1f1ad2b6f76.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202102041048004175-%D8%B1%D9%82%D9%85-38-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1/

    استولى جيش ميانمار على السلطة في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، يوم 1 فبراير/ شباط 2021، وأعلن اعتقال الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي.

    الوضع في مدينة يانغون بعد الانقلاب العسكري في ميانمار، 2 فبراير 2021
    © REUTERS / Stringer
    قائد جيش ميانمار: لم يكن هناك مفر من الانقلاب العسكري
    وأعلن قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينج، أن استيلاء القوات المسلحة على سلطة البلاد من حكومة أونغ سان سو كي كان أمرا لا مفر منه.

    وأكد جيش ميانمار أنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، مؤكدا أنه سيسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.

    وأورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" 9 معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، مشيرا إلى أن تقييم قوة الجيوش لا يقتصر على حجم ما تملكه من عتاد عسكري فقط، بل يشمل تعداد سكان الدولة وقوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي.

    1- عدد سكان ميانمار يتجاوز 56 مليون نسمة بينهم نحو 29 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يصل للخدمة العسكرية 21 مليون ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من مليون نسمة، بحسب الموقع الأمريكي.

    2- يتجاوز عدد قوات جيش ميانمار 515 ألف جندي بينهم 405 آلاف جندي عامل، إضافة إلى 110 آلاف يصنفون "ميليشيات شبه عسكرية" تابعة للجيش.

    3- تمتلك ميانمار 287 طائرة حربية بينها 60 مقاتلة و21 طائرة هجومية و27 طائرة نقل عسكري و88 طائرة تدريب، و5 طائرات مهام خاصة، و86 مروحية.

    4- وتشمل القوات البرية 595 دبابة و1700 مدرعة و40 مدفع ذ اتي الحركة وأكثر من 1800 مدفع ميداني و496 راجمة صواريخ.

    5- تمتلك ميانمار قوات بحرية مكونة من 187 سفينة حربية بينها 5 فرقاطات و3 كورفيتات وغواصة و79 سفينة دورية.

    6- وتنتج ميانمار 11 ألف برميل نفط يوميا وتستهلك أكثر من 42 ألف برميل، ولديها احتياطي نفطي يقدر بـ 139 مليون برميل.

    جندي من جيش ميانمار إثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/ شباط 2021
    © AFP 2020 / STR
    جندي من جيش ميانمار إثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/ شباط 2021

    7- تعد الأساطيل التجارية ضمن وسائل الدعم اللوجيستي للقوات العسكرية وقت الحرب، ولذلك يتم احتساب قوتها ضمن تقييم قوة الجيش، وتمتلك ميانمار 95 سفينة تجارية و3 موانئ وشبكة طرق تتجاوز 34 ألف كيلومترا وسكك حديدية طولها يتجاوز 5 آلاف كيلومتر، إضافة إلى 64 مطارا في الخدمة.

    8- أوضح الموقع أن ميزانية دفاع ميانمار مليار دولار، ودينها الخارجي أكثر من 6.5 مليار دولار ولديها احتياطي نقدي من العملات الأجنبية والذهب يتجاوز 4.9 مليار دولار.

    9- وتتجاوز مساحة ميانمار 676 ألف كيلومتر مربع، ولديها سواحل بطول 1930 كيلومترا وطول حدودها المشتركة 6 آلاف و522 كيلومترا ولديها طرق مائية طولها 12 ألف و800 كيلومتر.

    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    © Sputnik
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    الكلمات الدلالية:
    مقاتلات حربية, قادة جيش ميانمار, جيش ميانمار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
    طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا
    مايكروسوفت تتفوق على أرامكو في القيمة السوقية
    "مايكروسوفت" تتفوق على "أرامكو" في القيمة السوقية
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك