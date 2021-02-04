الدفاع الروسية تنفي مزاعم إستونيا حول انتهاك مجالها الجوي

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية حول انتهاك المجال الجوي الإستوني من قبل طائرة "إيل-76" الروسية.

وتابعت الوزارة "تمت الرحلة على مسار متفق عليه مسبقا وكان جهاز الإرسال والاستقبال قيد التشغيل. وكان طاقم الطائرة على اتصال مستمر مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين، الذين لم يقدموا أي طلبات إلى الطاقم الروسي في يوم الرحلة أو اليوم التالي".

وأوضحت الوزارة "أنه في 3 فبراير/ شباط من هذا العام، قام طاقم الطائرة "إيل-76" التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينغراد الروسية.

وأكدت الوزارة، أن الرحلة تمت في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى .

يذكر أن الاتفاقيات بين روسيا وإستونيا حول الحدود الروسية - الإستونية الحكومة وحول الحدود البحرية وقعت عام 2014 من قبل وزيري خارجية الدولتين، وتم إحالة الاتفاقية لبرلماني الدولتين للتصديق.