روسيا تنشئ نظام صواريخ منقطع النظير

سيظهر في روسيا سلاح صاروخي لا يوجد له مثيل حاليا.

وقد بدأت إحدى شركات التصنيع العسكري التابعة لمؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" العمل على إبداع هذا السلاح وهو نظام صواريخ.

وصرح مدير صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، لـ"سبوتنيك" أن نظام الصواريخ الجاري العمل على إنشائه مخصص لمكافحة مدرعات العدو ولكنه يقدر أيضا على تدمير طائرات العدو المسيرة.

ولا تملك جيوش العالم اليوم نظام صواريخ مضادة للدبابات بمقدوره التعامل بفعالية مع أهداف متحركة صغيرة الحجم من الصعب تحسس حرارتها مثل الطائرة المسيرة دون طيار.

ويوجد بين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المتوفرة حاليًا ما يقدر على تدمير أهداف جوية كبيرة الحجم من الممكن تحسس حرارتها مثل طائرة الهليكوبتر، ولكن ما من نظام من هذا النوع يستطيع إسقاط الطائرات المسيرة.

وستكون صواريخ النظام المزمع إنشاؤه ذاتية التوجيه مزودة بجهازين لكشف الأهداف، الحراري والبصري. وتنجز الصواريخ مهمتها بنفسها دون مشاركة الإنسان بعد إطلاقها.